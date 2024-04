Un bimbo di tre anni si è allontanato da casa, scalzo, con il pannolino e il ciuccio, in triciclo tra le macchine. Fortunatamente è stato salvato dai carabinieri.

Bimbo di 3 anni si allontana scalzo da casa: salvato

Un bambino di soli tre anni si è allontanato da casa dello zio scalzo, con una canottiera bianca, il pannolino e in bocca il ciuccio, sul suo triciclo. La disavventura a lieto fine è avvenuta nel comune di Felino, in provincia di Parma. Fortunatamente il piccolo è stato salvato dai carabinieri e sta bene. Un passante ha lanciato l’allarme quando ha visto il bambino che vagava in strada con il triciclo, in mezzo alle auto. Una pattuglia dei carabinieri di Collecchio è subito intervenuta sul posto.

imbo di 3 anni si allontana da solo: lo zio non se ne è accorto

Gli agenti hanno tranquillizzato il piccolo e lo hanno riportato a casa. Il capo pattuglia ha capito chi erano i genitori del piccolo. A casa c’era lo zio, a cui era stato affidato il bambino dalla madre, che era al lavoro. Il piccolo ha approfittato della distrazione dell’uomo ed è uscito di casa in triciclo. Lo zio non si sarebbe neppure accorto della sua assenza. Grazie all’intervento del passante e delle forze dell’ordine tutto si è concluso nel migliore dei modi.