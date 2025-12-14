Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Pantano di Pignola (Potenza). Padre e figlio, a bordo di una Renault Clio, si sono scontrati frontalmente con una Jeep Renegade lungo la strada principale della frazione, in un impatto che ha causato la morte del padre sul colpo e, dopo due giorni di lotta in ospedale, quella del bimbo.

Tragico incidente a Pantano di Pignola: dinamica dello scontro e soccorsi

Giovedì 11 dicembre, padre e figlio viaggiavano a bordo di una Renault Clio che, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato frontalmente contro una Jeep Renegade lungo la strada principale della frazione, in contrada Ponte del Tavolo.

Il conducente del fuoristrada ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Non ce l’ha fatta: bimbo di 9 anni morto dopo l’incidente choc, deceduto anche il papà

Dopo due giorni di lotta in ospedale, il piccolo di 9 anni coinvolto nel grave incidente stradale a Pantano di Pignola è deceduto sabato 13 dicembre 2025. Il bambino, rimasto gravemente ferito nello scontro, non è sopravvissuto nonostante gli intensi tentativi dei medici del San Carlo di Potenza. Già il padre, un uomo di 51 anni, aveva perso la vita sul colpo giovedì 11 dicembre.