Bimbo di 10 anni morto a Torino, l’autopsia: “Ucciso da rabdomiolisi causata dal Covid”

Lorenzo è morto per una rabdomiolisi causata dal Covid: è quanto confermato dall'autopsia svolta sul corpo del bimbo di 10 anni deceduto a Torino.

L’autopsia ha confermato che Lorenzo, il bimbo di 10 anni morto all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo aver contratto il Covid, è deceduto per cause naturali e in particolare per una rabdomiolisi causata proprio dall’infezione.

Bimbo di 10 anni morto a Torino

L’esame autoptico ha infatti rilevato un rarissimo caso di effetto collaterale del virus caratterizzato da un attacco sistemico ai muscoli, naturale e per questo senza responsabili. La Procura del capoluogo piemontese aveva anche aperto un’inchiesta come atto dovuto, senza indagati né ipotesi di reato, ma dopo i risultati delle analisi si procederà all’archiviazione.

Bimbo di 10 anni morto a Torino: il caso

L’autopsia era stata chiesta dalla stessa direzione sanitaria dell’ospedale per studiare meglio il caso di Lorenzo in considerazione della virulenza e della velocità con cui è deceduto dopo essere risultato positivo.

L’esito del tampone era infatti arrivato sabato e in meno di quattro giorni il piccolo ha perso la vita. Il bimbo non era stato ancora vaccinato perché assumeva medicinali per tenere sotto controllo le crisi epilettiche mentre il resto della sua famiglia era già immunizzato.