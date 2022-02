Aveva un'altra patologia di "base molto impegnativa" il bimbo di 10 anni morto a causa del Covid al Bambin Gesù dopo il ricovero del 31 gennaio scorso

Bimbo di 10 anni morto di Covid al Bambin Gesù, il dolore ed il cordoglio per una scomparsa che sa di tragedia assoluta. Il bambino, originario di Pomezia, in provincia di Roma, era deceduto tra la notte tra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio.

Bimbo morto al Bambin Gesù: ricoverato per Covid lo scorso 31 gennaio

Da quanto si era appreso dopo la terribile notizia il bambino aveva un’altra patologia di “base impegnativa, ma non era ricoverato per quel motivo“, il ricovero si era reso necessario il 31 gennaio per aver contratto l’infezione da Covid.

La nota congiunta della Regione Lazio e della direzione dell’ospedale romano

E per quella morte terribile è stato espresso “profondo cordoglio”.

Cordoglio “per la morte di un bambino di 10 anni ricoverato per Covid in area critica all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall’infezione da Sars-CoV-2“. Lo hanno comunicato in queste ore in una nota congiunta, l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Una tragedia che diventa occasione per fare un appello a “proseguire con la vaccinazione”

In quella nota si esprime “vicinanza alla famiglia da parte dei sanitari e delle Istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-Covid dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia”.