Bimbo di 10 anni muore improvvisamente: aveva la febbre da qualche giorno, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per risalire alle cause

Tragedia vicino Milano, dove un bimbo di 10 anni muore improvvisamente: aveva la febbre da qualche giorno.

Il piccolo andato in arresto cardiaco era residente a Legnano e frequentava la scuola primaria e la sua morte viene definita dai media “inspiegabile”. Lo storico della tragedia spiega che il bambino aveva la febbre alta da qualche giorno e la temperatura pare non calasse, poi in terribile sequenza c’erano stati l’arresto cardiaco e la morte.

Una corsa disperata verso l’ospedale ed i successivi tentativi di rianimare il piccolo si erano rivelati purtroppo inutili.

Il piccolo sarebbe giunto al Pronto soccorso cittadino poco prima delle 7 di domenica 20 novembre 2022 ma in quei minuti orribili il suo cuore già aveva smesso di battere. I sanitari hanno immediatamente provveduto a mettere in atto le manovre di rianimazione ma invano.

La corsa in ospedale e le manovre disperate

Dopo una quarantina di minuti, purtroppo e come spiega Fanpage, “non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso”.

Ma cosa è accaduto al piccolo? Sarà un’autopsia disposta dal magistrato di turno a chiarire le cause del decesso. Il bambino aveva la febbre alta ma pare non presentasse altri sintomi se non quelli legati alla circolazione già per certi versi massiva dei virus stagionali tipici del periodo.