Tragedia a Lecce dove un bimbo di 14 mesi è morto dopo aver avuto la febbre: i genitori, noti no vax, anziché contattare il pediatra, hanno portato il figlio da un oculista che ha curato il piccolo con l’omeopatia. La coppia è indagata per omicidio colposo.

Bimbo di 14 mesi morto dopo una febbre, genitori indagati per omicidio colposo

Un bambino di 14 mesi è morto il 7 giugno scorso a Casamassella, in provincia di Lecce. A chiarire le cause del decesso della giovanissima vittima sarà l’autopsia disposta dalle autorità. In attesa dei risultati dell’esame autoptico, i genitori del piccolo (un osteopata di 50 anni originario della Svizzera e residente nel Salento e una donna di 39 anni originaria della Germania e residente a Lecce) sono indagati per omicidio colposo.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che il bimbo avesse la febbre e che i genitori abbiano deciso di portarlo a visita da un oculista che ha consigliato alla coppia rimedi omeopatici.

Dalle indagini sinora svolte, è emerso che il bambino fosse febbricitate già da alcuni giorni prima di morire. La febbre avrebbe toccato anche picchi di 39 gradi. Il padre e la madre, noti no vax, non hanno mai sottoposto il figlio ad alcuna vaccinazione e pare lo abbiano fatto visitare dal pediatra soltanto una volta, a due mesi dalla nascita.

Indagini in corso

Oltre ai genitori, a quanto si apprende, è indagato anche un oculista che teneva in cura il bimbo di 14 mesi. Il professionista è accusato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Alla luce dei primi riscontri dei carabinieri e in considerazione degli esami preliminari effettuati sul corpo del piccolo, il bambino sarebbe stato curato facendo ricorso a soluzioni omeopatiche che non sono riuscite a placare lo stato febbrile.

In merito al caso, gli inquirenti stanno passando al vaglio la posizione dei genitori e la decisione di non sottoporre a vaccinazioni il figlio in quanto contrari. Si indaga, quindi, su eventuali connessioni tra l’aggravamento e il decesso della vittima e le mancate cure e gli accertamenti ai quali sarebbe stato necessario che fosse sottoposto.