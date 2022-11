Bimbo di 18 mesi precipita dal balcone: è gravissimo

Dramma in Piemonte e bimbo di 18 mesi che precipita dal balcone: è gravissimo.

Da quanto si apprende in quel terribile volo il piccolo ha riportato un severo trauma cranico con ematoma. Il bambino di 18 mesi, di origini afghane, è caduto per motivi da chiarire nel pomeriggio del 28 novembre dal balcone di un appartamento del quartiere Barriera di Milano, rione che è ubicato alla periferia nord di Torino.

Bimbo precipita dal balcone: è gravissimo

Secondo i media che hanno preso in carico la notizia l’abitazione in questione si trova in corso Giulio Cesare all’angolo con via Gottardo.

Dopo quel pauroso volo e l’impatto al suolo il bambino è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita in codice rosso. Il piccolo, a causa dei severi traumi riportati, è stato infatti ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Fonti ospedaliere citate dai media spiegano che il piccolo, di origini afgane, “nella caduta ha riportato un trauma cranico con ematoma”.

Si è issato su un tavolino, poi il volo

Sono in corso indagini di carabinieri e polizia su quanto accaduto.

Una prima ricostruzione di quel terribile incidente avrebbe citato il gesto della piccola vittima di inerpicarsi di un tavolo nei pressi della balaustra, da cui sarebbe poi scaturita la caduta dal primo piano parzialmente attutita da un tendone di un negozio sottostante. Chi c’era in casa? Al momento dell’incidente nell’appartamento erano presenti la mamma, la zia, i nonni e tre fratellini del bimbo.