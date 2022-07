Bimbo di 2 anni e mezzo morto annegato davanti allo stabilimento di Santa Severa

La frazione di Santa Severa è stata colpita da una tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio 2022. Morto annegato un bimbo di 2 anni.

A Santa Severa, frazione del comune di Santa Marinella, nella città di Roma è morto annegato un bimbo di 2 anni. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio 2022.

Santa Severa, morto annegato un bimbo di 2 anni e mezzo

Doveva essere un pomeriggio tranquillo per una famiglia romana. Purtroppo però, mentre il loro figlio di 2 anni faceva il bagno a mare di fronte lo stabilimento “Nuova Oasi“, sul lungomare di Pyrgi, si è consumata la tragedia. Se questa morte bianca si poteva evitare non è ancora chiaro perchè non si conosce ancora la dinamica della vicenda. I genitori e i presenti in spiaggia sono sotto choc.

Le indagini e i soccorsi

I militari dell’arma dei carabinieri stanno indagando. I soccorsi si sono recati immediatamente sul luogo e sono atterrati con un elicottero in spiaggia. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, il piccolo di 2 anni era già deceduto e non c’è stato niente da fare. La causa della morte è annegamento.