Bimbo di 7 anni scrive una lettera alla Regina Elisabetta: riceve risposta il giorno della sua morte

Commozione e migliaia di like per la storia del bimbo di 7 anni che scrive una lettera alla Regina Elisabetta ricevendo risposta nel giorno più buio

Arriva dal Regno Unito e sta spopolando sui social la commovente vicenda di un bimbo di 7 anni che scrive una lettera alla Regina Elisabetta e riceve risposta il giorno della sua morte. I media spiegano che il piccolo Charlie ha dovuto alternare gioia per la missiva e dolore per la scomparsa della mittente.

E quel giorno è rimasto impresso a doppia valenza nella memoria di quel bambino inglese di soli 7 anni.

Bimbo scrive una lettera alla Regina Elisabetta

Proprio nelle ore in cui la Gran Bretagna piangeva la notizia del decesso di Elisabetta II Charlie, un bimbo di Ilford, a est di Londra, riceveva una lettera scritta dalla mano della Regina. La missiva in realtà è stata spedita il giorno della morte della regina.

Charlie aveva deciso di scrivere alla regina del Regno Unito per farle i complimenti per i 70 anni di regno, il Giubileo, festeggiato a giugno. E si, Elisabetta II gli aveva risposto con una lettera protocollare ma ufficiale.

La spiegazione sulla “regina-angelo”

Quando il bambino ha stretto orgogliosamente tra le mani la real missiva “con la cifra reale ER, in rilievo in oro” sua madre ha dovuto dare qualche delucidazione.

Ha spiegato Gemma Berg alla Bbc: “Ho dovuto dire, ‘in realtà viene da Buckingham Palace, non sono io che fingo”. Poi il compito più arduo: spiegare a Charlie che quella lettera gli era stata inviata da una regina-angelo e non più da una regina in terra. Ha chiosato Gemma: “Charlie era così triste quando gli ho detto che la regina era morta. Ha detto che sperava che avesse letto la sua lettera prima di morire”.