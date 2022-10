Tragedia in Spagna: morto un bimbo di due anni. Il piccolo si è scontrato con un amichetto mentre giocavano e ha battuto la testa sull’asfalto.

In Spagna, un bimbo di due anni è morto per aver battuto la testa sull’asfalto dopo essersi scontrato con un amichetto mentre stavano giocando in una piazzetta.

Bimbo di due anni morto in Spagna: si è scontrato con un altro bambino mentre giocavano

Tragedia ad Abarán, comune situato nella comunità autonoma di Murcia, in Spagna. Un bimbo di appena due anni è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un bambino più grande mentre stavano giocando in allegria e spensieratezza.

La drammatica vicenda si è consumata nel tardo pomeriggio di lunedì 3 ottobre mentre i piccoli si stavano rincorrendo in una piazz etta. Nell’impatto, il bambino più grande e robusto ha travolto l’altro che è caduto di botto, battendo violentemente la testa sull’asfalto.

A riferirlo è stato il sito web 20minutos.es.

Ricostruzione e richiesta dell’autopsia

Sul luogo del funesto evento, si sono prontamente recati i sanitari a bordo di un’ambulanza. Ogni tentativo effettuato dai paramedici di rianimare il piccolo, tuttavia, si è rivelato vano e non è stato possibile far altro se non dichiararne il decesso.

Il caso è di competenza della Guardia Civil che sta indagando sull’accaduto e sta tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Nonostante la ricostruzione dei fatti appaia pressoché evidente, le forze dell’ordine stanno attendendo l’esito dell’autopsia disposta sui resti del bambino di due anni al fine di scartare con sicurezza ogni altra ipotesi possibile e chiudere in modo definitivo l’inchiesta.