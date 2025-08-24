Bimbo di un anno e mezzo cade dal terrazzo e colpisce una tettoia: le sue con...

Il piccolo è stato soccorso d'urgenza e trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico di Padova: il dramma è avvenuto in una palazzina di Mestre

Un volo nel vuoto di diversi metri, poi l’urto contro una tettoia. É accaduto ad un bimbo di un anno e mezzo, precipitato dal terrazzo di casa al quinto piano di una palazzina di Mestre, in provincia di Venezia. Il piccolo è stato soccorso in tempi rapidissimi e portato in codice rosso all’ospedale pediatrico di Padova.

I primi aggiornamenti sulle sue condizioni e la ricostruzione dei fatti.

Bimbo di un anno e mezzo precipita dal quinto piano: le sue condizioni

La famiglia del piccolo vive a Mestre da una decina di anni ed ha origini bengalesi. Per ragioni ancora da chiarire il bimbo, che ha un anno e mezzo, è riuscito a raggiungere il terrazzo al quinto piano di un condominio nella periferia della cittadina in provincia di Venezia nella serata di sabato. Poi il volo nel vuoto da un’altezza di almeno quindici metri: volo “attutito” dall’urto contro una tettoia in plastica.

In quel momento nell’abitazione si trovava solo la madre in quanto il padre era al lavoro: allertati i soccorsi, i sanitari hanno stabilizzato sul posto il bambino per poi disporne il trasferimento d’urgenza al pediatrico di Padova, in codice rosso. Ma come è potuto accadere? Stando ad una prima ricostruzione dei fatti il piccolo sarebbe riuscito ad infilarsi tra le barre di ferro del parapetto perdendo poi l’equilibrio e precipitando. Al momento le sue condizioni sono gravi e si trova ricoverato in terapia intensiva.