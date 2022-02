Morto un bambino di un anno dopo aver ingerito la batteria a lito dell'orsacchiotto: la ricostruzione e la scelta dei genitori di Hugh

Bimbo di un anno ingoia la batteria dell’orsacchiotto e muore: “Aveva un buco nel cuore”. Così i medici hanno spiegato la triste vicenda accaduta ad Hugh McMahon, bambino scomparso in seguito all’accaduto.

Il drammatico incidente capitato a Hugh ha avuto origine lo scorso mese di dicembre. Nel giorno di Santo Stefano la giovane coppia di genitori Christine McDonald, 32 anni, e Hugh McMahon, 29 anni, ha scelto di spegnere il respiratore che teneva vivo il bimbo, nel frattempo ormai ridotto a vegetale, e il piccolo Hugh è scomparso tra le braccia dei suoi cari. Il bambino è stato poi seppellito nel cimitero di Eastfield a Cumbernauld, nel Regno Unito.

Dopo la triste vicenda legata alla scomparsa del piccolo Hugh, i genitori hanno deciso di lanciare una campagna contro le batterie a litio:

Nessuno ci aveva mai messo in guardia contro queste batterie a bottoni. Non sapevo neanche cosa fossero, ma sono ovunque. Ero più preoccupata di una caduta o che sbattesse la testa. Sono ovunque. Nei giochi per i bambini, nei biglietti di auguri, nelle scarpe con le luci, nei termometri, nelle penne