Bimbo investe anziana con la bici: cosa rischia il padre?

Un bimbo di 5 anni, che stava imparando ad andare in bici senza rotelle, ha investito un’anziana di 87 anni che stava passeggiando con un’amica. La donna è morta poche ore dopo l’urto, in ospedale. L’episodio, avvenuto sotto la supervisione del genitore del bambino, è accaduto lo scorso marzo in un parco pubblico di Milano. Dal punto di vista legale i minori di 14 anni non sono imputabili, ma il padre del piccolo potrebbe passare seri guai giudiziari. L’uomo, infatti, rischia un’accusa per omicidio colposo e il pagamento di una maxi risarcimento pari a 200mila euro.

Bimbo in bici investe anziana: il padre è nei guai

Adesso toccherà al genitore del bambino rispondere della morte dell’87enne. L’uomo rischia di essere condannato per omicidio colposo e dovrà dunque dimostrare di non essere stato in grado di impedire la tragedia. Nel caso in cui venga riconosciuto colpevole, dovrà versare alla famiglia della vittima un maxi risarcimento. Si parla di una cifra intorno ai 200mila euro.

Il precedente giudiziario

FanPage riporta un evento simile all’episodio qui descritto, una sentenza della Cassazione del 2010. La vicenda riguardava un genitore a cui erano state imputate lesioni colpose dopo che il figlio (anche in questo caso minore di 14 anni) aveva investito un coetaneo con una mini moto elettrica. L’articolo 40 del codice penale del resto parla chiaro: “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.