I funerali del piccolo Stephan, il bimbo morto in piscina alle terme di Cretone, a Palombara Sabina (Roma) si sono svolti la mattina del 23 agosto nella chiesa di San Michele Arcangelo a Castel Madama. Il bambino ha perso la vita dopo essere stato risucchiato nel canale di scarico della vasca in cui si trovava. Parenti e semplici cittadini, affollati sul sagrato della chiesa, hanno voluto rendere omaggio al piccolo, dandogli un ultimo saluto. Ai lati della chiesa sono stati apposti fiori, corone e un grande cuscino a forma di cuore, ammantato di rose bianche. Il papà e la mamma di Stephan si sono stretti in uno struggente abbraccio, carico di tristezza per la perdita del loro figlioletto.

Bimbo morto in piscina: il dolore dei genitori

Come informa il Corriere della sera, la madre e il padre di Stephan sono giunti qualche minuto prima del corteo funebre. La madre era visibilmente commossa, le lacrime hanno rigato il suo viso pallido, mentre il marito la sosteneva con affetto.

Proseguono le indagini sul caso

A Roma, le attività investigative proseguono in merito al tragico evento che ha portato alla morte di Stephan, avvenuto il 17 agosto presso le terme di Cretone, a Palombara Sabina. Il piccolo era rimasto incastrato all’interno della conduttura di scarico. TgCom24 fa sapere come l’attenzione degli inquirenti si sta focalizzando sulla mancanza della grata di protezione nel condotto, ipotizzando che questa potrebbe essere stata rimossa al fine di accelerare il deflusso dell’acqua.

Secondo quanto riportato da uno dei bagnini in un’intervista a Repubblica, questa pratica aveva lo scopo di accelerare il processo di svuotamento della piscina, ma comportava anche una situazione pericolosa. Il bagnino ha riferito: “Ci dicevano di sbrigarci per non pagarci gli straordinari”. La vicenda rimane al centro delle indagini mentre si cerca di comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragedia.