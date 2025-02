No, le Birkenstock non sono delle opere d’arte. E’ questa la decisione del massimo tribunale tedesco, che affossa così il noto marchio di sandali.

Birkenstock e copyright: perché per il Tribunale i sandali non sono un’opera d’arte?

La corte federale di giustizia tedesca ha stabilito che le Brikenstock non sono un’opera d’arte ma oggetti di design. Quindi i sandali Brikenstock non possono essere tutelati dal copyright, quindi le imitazioni si possono vendere. L’azienda tedesca ha quindi perso la causa sui diritti d’autore che, in Germania, conferisce al creatore il diritto esclusivo di utilizzare la sua opera. Per il giudice della Corte Thomas Koch non è il caso dei sandali Birkenstock: “le rivendicazioni sono infondate perché non si tratta di opere d’arte applicata protetta da copyright”. Ricordiamo che in primo grado il Tribunale di Colonia aveva in realtà riconosciuto i sandali Birkenstock come coperti dal diritto d’autore, condannando le aziende che avevano prodotto delle copie. La sentenza però è stata ribaltata in appello, con la Birkenstock che si è vista negare la richiesta di tutela dei suoi iconici sandali. Sentenza, quest’ultima, confermata dalla corte federale di giustizia tedesca.

La causa di Birkenstock sui diritti d’autore

La sentenza della corte federale tedesca è arrivata al termine di una causa legale intentata da Birkenstock che aveva accusato tre aziende di aver copiato quattro sui noti modelli. Per la Corte però la tesi di Birkenstock è infondata in quanto appunto i sandali non sono considerati delle opere d’arte. L’azienda tedesca ha annunciato di voler comunque intraprendere cause simili in altri Paesi e di voler anche ricorrere alla Corte di giustizia dell’UE.