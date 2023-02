Occupazione pacifica degli attivisti di Extinction Rebellion presso la sede Rai di Torino e di alcuni quotidiani.

In questo contesto, una guardia giurata ha estratto la pistola scagliandosi contro un manifestante. L’intera vicenda è stata immortalata in un video diffuso dal movimento ambientalista.

Blitz di Extinction Rebellion alla sede Rai di Torino: guardia giurata aggredisce un manifestante

Il gruppo di militanti di Extinction Rebellion ha occupato in modo pacifico la sede Rai del capoluogo piemontese e le sedi locali dei quotidiani La Repubblica e La Stampa. Mentre era in corso il blitz, una guardia giurata ha estratto la pistola di servizio e ha bloccato a terra un manifestante.

L’attivista è stato costretto a sdraiarsi su una fioriera a pancia in su. L’accaduto è stato filmato e le immagini sono state condivise sul web dal movimento ambientalista.

Nella clip, si sente la guardia urlare agli attivisti: “Tutti fuori”. Poco dopo, si è rivolta al ragazzo sdraiato sulla fioriera, gridando: “Non ti devi muovere”.

Secondo quanto riferito da Open, il giovane vessato dalla guardia giurata ha deciso di non presentare denuncia.

L’obiettivo degli attivisti

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno fatto irruzione nelle sedi della tv di Stato e di La Repubblica e La Stampa reggendo in mano dei cartelli. Dopo essere entrati nelle redazioni reggendo in mano dei cartelli, si sono seduti e hanno trasmesso in riproduzione continua un audio che raccoglieva le interviste e le dichiarazioni di molti esponenti del mondo della politica come il premier Giorgia Meloni o il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Sono le parole di chi in questi anni ha negato l’esistenza stessa della crisi climatica, di chi ha lasciato morire persone in mare che scappavano da terre diventate ormai inabitabili. Abbiamo deciso di portare direttamente all’interno delle redazioni le parole surreali di chi ci sta governando”, hanno detto alcune attiviste di Extinction Rebellion che hanno occupato la sede della Rai.

Nei pressi della sede dell’emittente, inoltre, i militanti hanno anche affisso uno striscione che riporta la scritta: “Crisi climatica: governi colpevoli, dirai la verità?”.

Come spiegato dal gruppo, l’obiettivo, è “chiedere ai media e ai giornalisti di informare la cittadinanza sulla crisi climatica e l’inazione della Regione Piemonte”.