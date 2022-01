Bloccato da 5 giorni: l’odissea di Fabio Messina, senza green pass

Fabio Messina: bloccato da 5 giorni a Reggio Calabria in quanto sprovvisto di Green pass, il Tar gli ha consentito di attraversare lo Stretto.

Fabio Messina è rimasto bloccato per cinque giorni a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in quanto sprovvisto di Green pass, essendo non vaccinato. Il certificato verde è indispensabile per prendere il traghetto per la Sicilia. Messina, residente a Palermo, lavora come agente di commercio.

Il Tar di Reggio Calabria ha dato il consenso all’uomo di poter lasciare la Calabria e tornare a casa.

Bloccato da 5 giorni: come potrà tornare a casa Fabio Messina

Il Tribunale di Reggio Calabria ha consentito il ritorno a casa a Fabio Messina. L’uomo potrà prendere il traghetto a patto che per tutto il viaggio indossi una mascherina Ffp2 e che si sottoponga al test antigenico almeno una volta.

Bloccato da 5 giorni: come ha vissuto Fabio Messina in questo periodo

Fabio Messina ha trascorso le prime notti dormendo in un sacco a pelo nel piazzale degli imbarcaderi. Alla fine, l’agente di commercio ha trovato ospitalità presso una famiglia.

Bloccato da 5 giorni, Messina: “Lo Stato non mi dà la possibilità di andare in albergo”

Fabio Messina ha parlato della generosità della famiglia che lo ha ospitato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Open: “Queste persone mi hanno tolto dalla strada.

Lo Stato non mi dà nemmeno la possibilità di andare in albergo perché anche lì mi chiederebbero il Green pass. La dignità umana così finisce sotto i piedi”.