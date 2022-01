Lutto in Calabria, è morto lo storico esponente della Dc Carmelo Pujia 

Lutto in Calabria per scomparsa di un protagonista della politica della Prima Repubblica: è morto lo storico esponente della Dc Carmelo Pujia

Lutto in Calabria, dove è morto lo storico esponente della Dc Carmelo Pujia, un uomo che per la sua terra è stato sempre indicato come uno dei più influenti di quel periodo. Pujia fu deputato e delegato di esecutivo con un governo Andreotti, sotto segretario al Tesoro e consigliere regionale, oltre che Presidente della Provincia di Catanzaro dal 1970 al 1975.

Pujia è morto a Roma all’età di 94 anni, era nato a Polia, che allora era provincia di Catanzaro ed oggi invece è provincia di Vibo Valentia il 5 ottobre del 1927. In Parlamento Pujia ci restò per tre legislature e ricoprì la carica di vice ministro nei governi guidati da Giovanni Goria e Ciriaco De Mita, poi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno nel settimo governo guidato da Giulio Andreotti.

La famiglia ha fatto pervenire un messaggio, in cui si dice “addolorata per la perdita del caro congiunto onorevole Carmelo”. E ancora, a traino di numerosi post di sincero cordoglio anche su Facebook: “Condividiamo con quanti lo hanno stimato ed amato la tristezza ed il vuoto lasciato dalla perdita. La famiglia comunica che celebrerà in forma strettamente privata la funzione religiosa dispensando dalle visite onde limitare, in questo momento di pandemia, il rischio di diffusione di contagio”.

E in chiosa: “La famiglia annuncia che verrà organizzata una commemorazione pubblica non appena la situazione epidemiologica lo consentirà per ricordare un uomo che ha profondamente inciso sulla storia della Calabria”.