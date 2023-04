Un decesso violento che ha suscitato molto scalpore e che ha innescato una serie di manifestazioni, come se fosse stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Bob Lee, fondatore di Cash App, è morto accoltellato a San Francisco. E in tutti gli Usa ma in particolare nella città della “baia” sono scoppiate forti polemiche per la risposta della polizia all’ondata di criminalità che imperversa.

Bob Lee accoltellato a San Francisco

Quella risposta è considerata inadeguata. Il dato storico è quello triste per cui il fondatore della società tecnologica multimiliardaria Cash App, Bob Lee, è stato accoltellato a morte. Il crimine è avvenuto ieri, vicino al centro di San Francisco. A renderlo noto è stata la famiglia del milionario. Da quanto si apprende sui media Usa la polizia ha soccorso l’ex dirigente di Square dopo aver risposto a una chiamata attorno alle 2,45 del mattino.

Il cadavere nel quartiere degli affari

La “call” aveva indirizzato gli agenti nel quartiere degli affari della città, dove hanno sede Google, Slack o BlackRock e l’Università. Lee era morto, con vistose ferite di arma da taglio sul corpo. I funzionari di polizia di San Francisco sono stati criticati per la loro “risposta inefficace verso un’ondata di criminalità violenta che negli ultimi anni ha preso sempre più piede” Gli ultimi dati sulla criminalità a San Franciso indicano che la metropoli della California è una delle più pericolose degli Stati Uniti.