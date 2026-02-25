Bocciato il testo sulle norme per il congedo paritario obbligatorio alla Camera

La Camera ha cancellato gli articoli della proposta di legge sull'istituto del congedo paritario obbligatorio approvando due emendamenti soppressivi; dopo il voto il presidente di turno Fabio Rampelli ha chiarito che il testo è da ritenersi respinto nella sua interezza

FLASH – La Camera dei deputati ha bocciato la proposta di legge sulle modalità di introduzione del congedo paritario obbligatorio, cancellandone gli articoli principali e bloccandone l’iter. L’aula ha votato gli emendamenti soppressivi in due turni, impedendo il proseguimento dell’esame degli altri atti collegati.

Esito delle votazioni e numeri in aula

Nel primo scrutinio l’emendamento soppressivo ha ricevuto 137 voti a favore, 117 contrari e 2 astenuti. La seconda votazione ha confermato il risultato con 136 voti favorevoli, 111 contrari e 2 astenuti. I voti hanno determinato la cancellazione formale degli articoli che costituivano il nucleo operativo della proposta.

Le conseguenze per l’iter parlamentare

La cancellazione rende impossibile proseguire l’esame degli altri atti collegati al provvedimento. Sul posto i nostri inviati confermano che l’aula non ha predisposto emendamenti sostitutivi. La situazione si evolve rapidamente: rimane aperta la possibilità che la questione ritorni in sede legislativa con nuovi testi o emendamenti.

Interpretazione procedurale

La situazione si evolve rapidamente: dopo la conclusione delle votazioni, il presidente di turno di Montecitorio, Fabio Rampelli, ha spiegato le conseguenze parlamentari della decisione. Ha ricordato che la soppressione integrale degli articoli equivale, sul piano procedurale, alla reiezione del provvedimento nel suo complesso. In pratica, la rimozione delle parti che componevano il testo originario rende inutile ogni ulteriore passaggio previsto dall’ordine dei lavori. Ne consegue l’annullamento anche della votazione finale sul testo ormai svuotato di contenuto.

Le conseguenze sull’iter legislativo

Ne consegue l’annullamento anche della votazione finale sul testo ormai svuotato di contenuto. Il presidente di turno ha quindi comunicato la sospensione dell’esame degli ordini del giorno e la mancata conclusione dell’iter, poiché il provvedimento non esiste più nella forma originaria.

La soluzione pratica risolve la questione formale ma non chiude il dibattito politico. Rimane aperta la possibilità che il tema venga riproposto in futuro con testi diversi o tramite iniziative alternative.

Che cosa significa per il dibattito politico

La soppressione degli articoli non costituisce una decisione sul merito del congedo paritario obbligatorio. Si tratta, invece, dell’esito dell’attuale confronto parlamentare sul testo esaminato.

In pratica, le proposte presentate dalle opposizioni non saranno approvate nella versione sottoposta al voto. La questione rimane aperta e potrà essere riaperta con testi diversi o tramite iniziative parlamentari o governative. Gruppi politici, associazioni e parti sociali potranno proporre emendamenti o soluzioni alternative.

Il tentativo di rinvio e il suo fallimento

Prima delle soppressioni, l’Aula ha esaminato una richiesta delle opposizioni per rinviare la discussione a una seduta successiva. La mozione di rinvio, motivata dalla necessità di un approfondimento, è stata respinta. La proposta non ha raccolto i consensi necessari e la bocciatura è avvenuta con un margine di 23 voti. Sul piano procedurale, la mancata approvazione della mozione ha accelerato il calendario dei lavori, lasciando poco spazio a nuove proposte prima del voto finale.

Implicazioni del rifiuto del rinvio

Per effetto procedurale, il rifiuto del rinvio ha compresso i tempi del dibattito e imposto decisioni rapide.

Il mancato spostamento ha impedito di calendarizzare ulteriori approfondimenti tecnici e confronti politici che avrebbero potuto modificare il testo.

La gestione accelerata della fase ha suscitato critiche sulle modalità procedurali e sulla trasparenza del confronto.

Possibili sviluppi futuri

La gestione accelerata della fase ha suscitato critiche sulle modalità procedurali e sulla trasparenza del confronto. AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Lo scontro politico rimane acceso e indica successive iniziative legislative. È possibile che gruppi parlamentari presentino proposte alternative nel prossimo ciclo d’esame. Queste proposte potrebbero privilegiare un approccio graduale o misure di accompagnamento per famiglie e imprese, con valutazioni d’impatto più articolate. In questo contesto il congedo paritario resta al centro del dibattito pubblico.

Sul piano politico le tensioni contribuiranno a mantenere alta l’attenzione sul tema. Le forze d’opposizione potrebbero spingere per riaprire il confronto su lavoro e conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Parallelamente la maggioranza potrebbe utilizzare strumenti procedurali per limitare l’estensione del dibattito. I prossimi passaggi includeranno audizioni e possibili emendamenti mirati, con momenti di confronto tecnico tra governo, parti sociali e commissioni competenti. Sul piano operativo gli sviluppi attesi riguardano calendario degli esami e approfondimenti normativi.