Bolletta del gas da 3000 euro in parrocchia, don Mirco chiede aiuto a tutti

“La stessa bolletta di questi tempi barcollava tra i 400 e i 700 euro”, ma adesso a don Mirco è arrivata in parrocchia una bolletta del gas da 3000 euro

In parrocchia arriva una maxi bolletta del gas da 3000 euro e lui, don Mirco Pasini, chiede aiuto a tutti, lancia un appello social e pubblica l’Iban: “Così non ce la faccio”. Insomma, non solo i cittadini laici sono sotto scacco del caro bollette, ma anche i preti, preti come don Mirco, che guida la parrocchia di Torre di Fine ad Eraclea, in provincia di Venezia.

Perciò quando gli è arrivata quella clamorosa notifica di pagamento il prelato ha deciso di chiedere aiuto.

Bolletta da 3000 euro in parrocchia, sos del parroco

Il conto è per l’esattezza di 2.744, 98 euro a fronte di 2266 metri cubi accertati dalla società. Don Mirco ha pubblicato su Facebook la foto della bolletta e accanto il codice Iban. A corredo un messaggio esplicito: “Oltre a tutti i pensieri, anche questi, se hai qualche soldino in più, ti ringrazio.

Allego Iban della parrocchia”. Secondo il sacerdote della provincia di Venezia il conto sarebbe “più che triplicato”. Ha spiegato Don Mirco a Corriere del Veneto: “La stessa bolletta di questi tempi barcollava tra i 400 e i 700 euro”.

Un conto “più che triplicato” in poco tempo

“Poi nei mesi scorsi siamo passati a 1.800, adesso rasentiamo i 3mila. Una parrocchia piccola come la mia non ce la fa”.

E come se non bastasse pare che la parrocchia di Eraclea abbia altri problemi: quelli delle recenti spese per il restauro del campanile, con lavori che pare siano costati 24mila euro e con i 10mila euro di supporto a carico del Comune che non si sarebbero visti.