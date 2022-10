La diocesi di Roma promuove la bolletta sospesa. Vediamo di che si tratta.

Dopo l’invenzione del caffè sospeso a Napoli, a Roma nasce la bolletta sospesa. L’iniziativa della diocesi della Capitale serve ad aiutare le famiglie più bisognose ad affrontare l’emergenza energetica che ha visto un elevato rincaro dei prezzi.

Bolletta sospesa, l’iniziativa della diocesi di Roma contro il caro energia

Angelo De Donatis, cardinale vicario della diocesi di Roma, ha scritto: “Oggi e nei prossimi mesi a Roma, come nel resto del Paese, per un numero sempre maggiore di persone e famiglie sta venendo meno la possibilità di pagare le rispettive bollette di consumo e di energia elettrica e del gas“. Il suo obiettivo, dunque, è quello di aiutare le famiglie in difficoltà attraverso piccole offerte di denaro.

L’invito del cardinale vicario è stato esteso a tutte le parrocchie della città di Roma Capitale e magari, questa iniziativa, potrebbe fare da apripista anche in altre città o regioni.

Le azioni del governo Meloni

Per quanto riguarda le azioni concrete da parte dello Stato, il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni sta lavorando all’erogazione di nuovi bonus da 150 euro a coloro che hanno ISEE pari o inferiore ai 20.000 euro annui.

Inoltre si pensa ad un provvedimento paracadute per “far respirare” famiglie e imprese. Si tratta di un prolungamento della data di scadenza delle bollette per fermare i distacchi di gas ed energia dei morosi.