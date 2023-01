Il Governo Meloni sta valutando l'introduzione del modello tedesco per tutti gli sconti e gli aiuti per le bollette da aprile.

Il Governo Meloni sta valutando l’introduzione del modello tedesco per tutti gli sconti e gli aiuti per le bollette da aprile.

Si tratta di una nuova disposizione, che potrebbe garantire a famiglie e imprese ulteriori supporti economici per i prossimi mesi.

Bollette, aiuti del Governo: da aprile sconti a chi consuma meno

Il ministro dell’Economia Giorgetti conferma i sostegni a famiglie e imprese. Ma si sta valutando l’introduzione del modello tedesco, ovvero della presa in carico delle bollette da parte dello Stato.

Oppure di apportare delle ulteriori modifiche per quanto riguarda gli stessi aiuti di Governo.

Anche perché, come ricorda il Ministro dell’Economia Giorgetti, “l’andamento dei prezzi è mutato […] saranno necessarie le proroghe […] ma non nella stessa forma“.

Bollette, aiuti dal Governo ma non più sulle tariffe

In merito alle bollette, gli aiuti del Governo continueranno ad essere disposti per famiglie e imprese, come già previsto per quelli fino ad aprile 2023.

Ulteriori aiuti saranno disposti anche in futuro, fino a quando durerà la crisi energetica per ridurre l’impatto sulle bollette del gas e dell’ elettricità.

Ma non saranno più interventi diretti sulle tariffe, come ad esempio la riduzione degli oneri di sistema o dell’IVA. Lo stesso ministro Giorgetti parla di “meccanismi più efficienti e più flessibili rispetto all’andamento dei consumi, che orientino le famiglie e premino i comportamenti virtuosi“.

Bollette, il problema delle risorse per gli aiuti dal Governo

Per quanto riguarda le risorse effettive per finanziare gli aiuti del Governo sulle bollette, non ci sono molti particolari in merito, nemmeno su come saranno ricalibrate le misure.

Addirittura è in corso anche una discussione a livello europeo per trovare anche una forma che vada bene per tutti, ma è molto difficile. Si valuta al momento di utilizzare al meglio le risorse europee piano europeo Next Generation Ue, e di aggiornare la nuova disciplina sugli aiuti di Stato e sul piano anti inflazione, così da “aggiornare gli strumenti con cui l’Europa si deve rendere più efficiente, oltre che più efficace, per dare le risposte ai termini della ripresa post pandemica e post crisi energetica“.

