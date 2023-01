Pichetto Fratin: "Le bollette del gas scenderanno"

Il ministro dell’Ambiente e alla sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin è intervenuto a margine di un convegno di Confindustria Energia e ha fornito una buona notizia per tutti gli italiani: le bollette del gas prossimamente si abbasseranno.

Il rialzo dei prezzi di luce e gas: la crisi energetica

Gli ultimi mesi sono stati drammatici per le tasche degli italiani. Famiglie e imprenditori hanno dovuto ‘tirare la cinghia‘ più del consueto per far fronte all’aumento dei costi in bolletta. Con la crisi energetica dell’ultimo periodo, infatti, il costo di luce e gas era schizzato alle stelle, ma le cose ora potrebbero modificarsi. Se non si può ancora parlare di un cambiamento radicale, si può però affermare che qualcosa si sta muovendo e un’ulteriore conferma ci arriva direttamente dalle parole pronunciate da Gilberto Pichetto Fratin nella giornata di oggi.

Gilberto Pichetto Fratin rassicura sul gas: “Le bollette scenderanno”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, infatti, intervendo a margine del convegno di Confindustria Energia svoltosi oggi a Roma, ha dichiarato sul tema del gas: “Il dato attuale sulla quotazione del metano alla borsa di Amsterdam Ttf credo proprio che dovrebbe avere come conseguenza l’abbassamento delle bollette anche del gas. C’è stato un primo passaggio sull’elettrico, ora dovrebbe esserci anche sul gas.”