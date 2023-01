Rita Dalla Chiesa su Matteo Messina Denaro: "Necessario sapere perchè arrestato solo oggi"

L’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro dopo ben 30 anni di distanza ha segnato un momento importante per il nostro Paese.

Anche la deputata e conduttrice Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha commentato la notizia dell’avvenuto arresto, manifestando al contempo alcuni dubbi a cominciare dal perché Messina Denaro sia finito nelle mani delle forze dell’ordine solo in queste ultime ore e chi lo ha coperto in tutti questi anni.

Rita Dalla Chiesa parla dell’arresto di Matteo Messina Denaro

Nel corso di una intervista rilasciata a RaiNews24 la conduttrice ha osservato: “È un giorno importante.

È incredibile come questo arresto così importante sia arrivato praticamente a trent’anni e un giorno di distanza da quello di Toto Riina”.

Ha poi proseguito: “Certo, fa strano che ogni volta che cambia un governo, poi ci sia un grande arresto. Ora bisogna sapere perché è stato arrestato solo oggi, visto che tutti sapevano dei suoi spostamenti”.

Ai Carabinieri: “Grazie per la fatica”

Infine ha rivolto un pensiero ai Carabinieri e contestualmente li ha ringraziati per l’impegno profuso in questa operazione: “grazie per la fatica, per la sofferenza, per averci restituito la fiducia nello Stato e poi bisogna vedere, se questa fiducia nello Stato ci porterà anche a sapere delle cose. Non basta arrestare. Bisogna sapere perché è stato arrestato soltanto oggi, quando tutti sapevano da voci che arrivavano, dove si trovasse sempre in un certo periodo”.