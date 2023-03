Le bollette della luce di aprile 2023 registreranno incrementi fino a 124 euro su base annua se il Governo Meloni dovesse decidere di non prorogare gli sconti in scadenza il prossimo 31 marzo: l’allarme di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Bollette aprile 2023, l’allarme di Dona: “Senza sconti, la luce toccherà +124 euro”

Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha denunciato la drammatica situazione esistente in Italia in materia di bollette. “Se il governo non rinnovasse gli sconti, nonostante la riduzione del 20% del prezzo della luce annunciata da Arera, la bolletta da aprile 2023 sarebbe pari a 1271 euro su base annua, invece di 1147 euro con un rialzo di 124 euro, +10,8%”, ha segnalato Dona.

“Il prezzo sarebbe maggiore del 13,9% rispetto a quello di aprile 2022 e del 126,1% su aprile 2021. La bolletta del gas di una famiglia tipo, che nel mercato tutelato ha consumi di 1.400 metri cubi annui, passerebbe, nell’ipotesi di prezzi costanti, da 1210 a 1928 euro su base annua, +718 euro (+59,3%)” ha precisato poi il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Le parole del ministro Pichetto Fratin

Dona, inoltre, ha bollato come “sconcertanti” le parole pronunciate dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Il ministro, infatti, esprimendosi circa la proroga degli sconti in scadenza il prossimo 31 marzo per quanto riguarda le bollette energetiche, ha dichiarato: “Stiamo facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il ministero dell’Economia che tiene i cordoni della borsa e questo influirà certamente nell’inserire anche tutto, in parte o nulla dei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta”.