Bollette: Peluffo (Pd), 'stangata sui consumatori, Antitrust riferisca alla Camera'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “È in corso una nuova stangata sulle bollette del gas che colpisce migliaia di famiglie e il governo non sta vigilando né informando correttamente in questa delicata fase di passaggio dal mercato tutelato al libero mercato. Ed è incredibile che la campagna più volte annunciata dal ministro Pichetto Fratin non sia ancora iniziata”. Così in una nota il capogruppo democratico nella commissione attività produttive della Camera, Vinicio Peluffo.

“Abbiamo depositato oggi alla Camera – annuncia l'esponente dem – la richiesta di audizione dell’Antitrust per avere piena consapevolezza di quanto sta accadendo e dell’entità delle pratiche scorrette denunciate da tanti consumatori nelle scorse settimane”.