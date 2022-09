Bollettino Covid del 16 settembre 2022: 17.364 nuovi contagi e 44 morti

"Siamo sulla strada giusta, ma la pandemia non è finita", ha dichiarato Roberto Speranza.

Il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute sulla situazione Covid-19 del 16 settembre 2022 parla di 17.364 nuovi contagi e 44 morti. “Siamo sulla strada giusta, ma la pandemia non è finita”, ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Tasso di positività al 12,6%

I tamponi processati nelle 24 ore precedenti sono stati 138.248, per un tasso di positività del 12,6%. In discesa di un’unità rispetto al giorno precedente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intesiva, 142 in totale, e di 32 quello dei ricoverati con sintomi, 3.600 in totale.

I casi per regione

In Lombardia, registrati 3.110 casi, con un tasso di positività del 14%.

1.487 i nuovi contagi in Lazio (tasso di positività al 12,3%), 806 in Toscana (tasso di positività al 12,8%), 347 in Sardegna (tasso di positività al 9,5%) e 150 in Basilicata (tasso di positività al 18,5%).

Rt stabile a 0,92

Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, l’indice di contagio Rt sulla base dei casi sintomatici risulta stabile a 0,92 nel periodo tra il 24 agosto e il 7 settembre rispetto alla settimana precedente.

