Bologna, abusa sessualmente di una bambina in una comunità: arrestato 50enne

L'uomo è accusato di aver approfittato di un lieve ritardo mentale della bimba per abusare di lei

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Monzuno, sull’Appennino bolognese, con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina, di nascosto dai genitori e dagli altri ospiti della comunità dove entrambi vivono.

Il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 50enne e il Gip del Tribunale di Bologna ha accolto la richiesta. L’uomo è stato arrestato lunedì e portato in un istituto penitenziario.

Le segnalazioni degli ospiti della struttura

Secondo quanto ricostruito, a far scattare l’allarme sono state alcune segnalazioni da parte di alcuni ospiti di una struttura dell’Appennino, dove il 50enne viveva in comunità con altre persone, compresi alcuni minorenni accompagnati dai genitori.

Secondo quanto emerso dalle testimonianze, l’indagato avrebbe approfittato dello stato di fragilità della bambina, che ha un lieve ritardo mentale.

Il Gip del Tribunale di Bologna ha accolto la richiesta del pubblico ministero e al 50enne è stata applicata la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato arrestato nella giornata di lunedì 19 dicembre ed è stato trasferito in una casa circondariale.

