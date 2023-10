Un gruppo di attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico a Bologna. 15 di loro sono stati portati in Questura e saranno denunciati.

Alcuni attivisti di Ultima Generazione si sono seduti in strada bloccando viale Berti Pichat e via Stalingrado a Bologna. La protesta è iniziata alle 8.15 di questa mattina, orario di punta per il traffico, ed è andata avanti per mezz’ora. Molti automobilisti hanno suonato i clacson e si sono lamentati. Qualcuno è sceso dalla macchina e ha cercato di spostare di peso i manifestanti, prima che arrivasse la polizia a mandarli via.

I manifestanti avevano uno striscione con la scritta “Fondo Riparazione“. Il gruppo chiede ai Governi “uno stanziamento di 20 miliardi di euro, che vada a riparare i danni, sempre maggiori, causati da disastri naturali come le alluvioni“, provocate dal cambiamento climatico. Il riferimento è soprattutto all’alluvione in Emilia dello scorso maggio.

Bologna, attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico: denunciati in 15

Secondo quanto fatto sapere dalla Questura, i 15 attivisti identificati e portati in Questura verranno denunciati per blocco stradale e manifestazione non autorizzata. Durante la manifestazione alcuni attivisti si sono legati, a due a due, con alcune catene. Secondo Ultima Generazione, un giovane automobilista avrebbe deciso di aggiungersi alla protesta spontaneamente.