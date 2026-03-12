Bologna, genitori sotto processo per presunta trasmissione di HIV e omissione delle cure

Un'indagine partita da una pediatra nel 2026 ha portato alla scoperta di una grave omissione: la bimba, nata nel 2017, non era stata monitorata né vaccinata e ha necessitato di un lungo ricovero

La vicenda riguarda una bambina nata nel 2017 e successivamente ricoverata in condizioni critiche, dopo anni in cui non risulta sia stata sottoposta a controlli pediatrici regolari né a vaccinazioni di routine. Secondo l’accusa, i genitori erano a conoscenza della sieropositività della madre durante la gravidanza ma avrebbero nascosto questa informazione ai sanitari; questo comportamento avrebbe impedito le misure preventive necessarie per evitare la trasmissione del HIV madre-figlio e per avviare terapie tempestive.

La situazione è stata portata alla luce da una dottoressa sostituta che, nel luglio 2026, ha visitato la bambina manifestando febbre e tosse persistente. Le condizioni cliniche riscontrate — tra cui denutrizione, ritardo nella crescita, e problemi dentali — hanno portato alla segnalazione ai carabinieri e al trasferimento della minore negli ospedali di riferimento, con esiti che hanno evidenziato un grave quadro di infezione da HIV in fase avanzata e la necessità di un lungo ricovero.

Come si è sviluppata la scoperta

Secondo gli atti, la famiglia aveva evitato il contatto con il sistema sanitario: la nascita sarebbe avvenuta in Spagna fuori da strutture ospedaliere e i genitori avrebbero ostacolato i controlli e le vaccinazioni per diversi anni. Questo comportamento ha determinato un ritardo diagnostico significativo: gli esperti indicano che l’assenza di controlli e terapie nel periodo neonatale e nella prima infanzia può trasformare un’infezione gestibile in una condizione clinica grave, con peggioramento della prognosi e aumentato rischio di complicanze.

Il ruolo della pediatra e le prime determinazioni cliniche

La pediatra che ha preso in carico la bambina nel 2026 ha ritenuto urgente il ricovero, verificando parametri di crescita inferiori alla norma e sintomi persistenti. A seguito degli esami di laboratorio e dei controlli ospedalieri, è stata formulata la diagnosi di HIV in stato avanzato. Le cartelle cliniche indicano che la minore è stata trasferita tra il Maggiore di Bologna e il Meyer di Firenze per ricevere terapie e cure specialistiche, rimanendo ricoverata per mesi e con un periodo complessivo di ospedalizzazione che ha messo a rischio la sua vita.

Le accuse e il percorso giudiziario

I pubblici ministeri hanno avviato un procedimento per maltrattamenti aggravati con l’accusa di aver provocato lesioni gravissime mediante omissione delle necessarie cure mediche. La Procura ha riferito che la mancata diagnosi e l’assenza di trattamenti hanno comportato un ritardo terapeutico quantificabile in oltre cinque anni, con conseguenze negative sulla salute della bambina. In parallelo, il tribunale dei minorenni ha nominato una tutrice nel settembre 2026 per rappresentare gli interessi della minore, che si è costituita parte civile nel processo.

Comportamenti in ospedale e le difese

Durante i ricoveri la coppia avrebbe continuato a opporsi alle cure: gli atti descrivono episodi in cui i genitori avrebbero ostacolato la somministrazione di farmaci, incluso un episodio in cui il padre avrebbe ingerito medicinali destinati alla figlia. Le contestazioni in giudizio includono quindi non solo l’omissione nei primi anni di vita ma anche comportamenti attivi volti a impedire le terapie durante la fase acuta. I due imputati sono assistiti dall’avvocato Pasqualino Miraglia, mentre l’accusa in aula è sostenuta dal pm Nicola Scalabrini e la rappresentanza della parte civile è affidata all’avvocata Sabrina Di Giampietro.

Conseguenze per la bambina e misure di protezione

Al momento della scoperta, la bambina è stata presa in carico da servizi sociali e ha trascorso periodi in una casa famiglia insieme alla madre; frequenta una scuola in provincia. L’istruttoria ha l’obiettivo di accertare la responsabilità penale per le omissioni che hanno determinato un peggioramento clinico evitabile. Sul piano sanitario, i medici sottolineano che la tempestività nel trattamento delle infezioni pediatriche, e in particolare dell’HIV, è fondamentale per ridurre il rischio di danni a lungo termine e per migliorare le prospettive di salute.

Il dibattimento è in corso a Bologna e la prossima udienza è fissata per il 18 maggio. La vicenda solleva questioni complesse sul confine tra libertà educativa dei genitori e dovere dello Stato di tutelare il diritto alla salute dei minori, richiamando anche la necessità di protocolli efficaci per individuare e intervenire nei casi di negligenza sanitaria infantile.