Bologna, gomme tagliate al tassista Red Sox e denuncia in Questura

Tre gomme della sua auto sono state tagliate: il tassista Red Sox non si fa intimidire e denuncia tutto in Questura

Ha scelto da che parte stare e per questa sua scelta forse ha pagato con una chiara minaccia ed un danneggiamento del mezzo con cui si guadagna da vivere, anche con il denaro “virtuale” che pare gli abbia fatto conquistare non pochi nemici nella sua Bologna: in queste re arriva la notizia delle gomme dell’auto tagliate al tassista Red Sox e della denuncia in Questura della vittima di quella violenza.

Gomme tagliate al tassista Red Sox

Le gomme sono state tagliate al tassista Roberto Mantovani, noto a Bologna col nome di Red Sox. Da quanto si apprende sui media nella mattinata del 9 maggio lo stesso Mantovani ha trovato il proprio taxi, parcheggiato in centro, con tre pneumatici a terra. A quel punto fare un collegamento, ipotetico ma meritevole di indagini, non è stato poi così difficile: Mantovani ormai da anni si fa portavoce di chi vuole diffondere la “cultura” del pos tra i colleghi.

Gli incassi e la possibile “ritorsione”

E il Fatto Quotidiano spiega che in particolare, nell’ultima settimana Mantovani ha iniziato a pubblicare gli incassi. Il dato per adesso è quello crudo dello storico del crimine commesso contro di lui: dopo aver trovato l’auto danneggiata, Red Sox è andato in Questura a sporgere denuncia.