Bologna, una città nota per la sua storia, la cultura e la tradizione culinaria, si trova ora al centro di una vicenda che ha scosso la comunità locale. Un pizzaiolo è stato aggredito da un cliente, che, insoddisfatto della sua pizza, ha reagito in maniera violenta.

Bologna, aggressione in pizzeria: cliente insulta e colpisce il pizzaiolo

Lo scorso 15 agosto, nella pizzeria d’asporto “Pinko Pallino” a San Giovanni in Persiceto, Bologna, un episodio di violenza ha sconvolto il locale e la comunità. Un uomo, entrando a torso nudo, ha manifestato il proprio disappunto per la qualità della pizza in modo aggressivo, scatenando tensione tra i presenti.

Il pizzaiolo ha cercato di difendersi e di allontanare l’individuo dal locale, ma l’uomo gli ha sferrato un pugno in pieno volto, lasciandolo a terra sanguinante. L’aggressore avrebbe poi continuato a minacciare i presenti, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Bologna, aggressione in pizzeria: intervento e conseguenze

I soccorsi sono stati immediatamente allertati: il pizzaiolo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove sono state curate la ferita al labbro e le lesioni alla testa, con una prognosi di un mese per emorragia cerebrale.

Il titolare della pizzeria ha sporto denuncia il giorno successivo e i carabinieri hanno identificato l’aggressore, un cittadino romeno già noto alle forze dell’ordine, attualmente ancora a piede libero.