Tragedia a Bolzano: due neonati prematuri sono morti in ospedale nelle ultime ore, suscitando sgomento nella comunità. La struttura sanitaria ha avviato subito accertamenti, mentre le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause dei decessi.

Bolzano, due neonati prematuri morti in ospedale

Due neonati prematuri sono morti nel giro di poche ore all’ospedale di Bolzano.

Uno dei piccoli è deceduto martedì, l’altro nella notte tra martedì e mercoledì. Entrambi erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale del capoluogo altoatesino: uno era nato da poche settimane, l’altro da pochi giorni. La notizia ha suscitato sgomento tra il personale sanitario e le famiglie dei pazienti.

Bolzano, due neonati prematuri morti in ospedale: si indaga sulle cause

Le prime analisi mediche indicano che la causa dei decessi potrebbe essere un’infezione batterica, presumibilmente da Serratia, un batterio comune in ambito ospedaliero che può provocare gravi complicazioni nei pazienti più fragili, come i neonati prematuri.

Per contenere eventuali rischi, gli altri piccoli ricoverati potrebbero essere trasferiti in reparti separati. Il primario del reparto, dott. Alexander Stafler, e i vertici dell’ospedale sono riuniti per decidere le misure da adottare, mentre nel pomeriggio è stata annunciata una conferenza stampa per illustrare le strategie di contenimento e le procedure di profilassi già avviate.