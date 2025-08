Tragedia a Campi Bisenzio: bimbo di 7 mesi trovato morto in culla, accertamenti in corso per stabilire le cause.

Una profonda tragedia ha colpito la comunità di Campi Bisenzio: un neonato di appena 7 mesi è stato trovato senza vita nella sua culla. L’evento ha scosso famiglia e residenti, che si stringono nel dolore per questa perdita così drammatica e inaspettata. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e fare luce su quanto accaduto, nel tentativo di rispondere ai tanti interrogativi che questa triste vicenda ha sollevato.

Campi Bisenzio in lutto: neonato di 7 mesi muore in culla

Giovedì 31 luglio, intorno alle 12:30, un neonato di soli sette mesi è deceduto nella sua abitazione situata nella frazione di San Giusto a Campi Bisenzio (Firenze). Il piccolo avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava nella culla, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Allertati da amici di famiglia, i soccorsi del 118 sono intervenuti con tempestività, trasportando il bimbo d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Campi Bisenzio in lutto: neonato di 7 mesi muore in culla, indagini in corso

Le autorità sono al lavoro per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte del neonato. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, informati da conoscenti della famiglia, mentre la salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale di Firenze per l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

La madre, una donna di origine cinese da poco residente in Italia, era presente al momento del malore e avrebbe chiesto aiuto a conoscenti che hanno facilitato il contatto con i soccorsi. Al momento, non emergono elementi sospetti e si attendono gli esiti degli accertamenti per stabilire con certezza le cause del decesso.