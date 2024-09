Lutto nel mondo della musica italiana: è morta Caterina Valente. La cantante, famosa soprattutto per il brano Bongo cha cha cha, aveva 93 anni ed è deceduta a Lugano, in Svizzera.

Addio Caterina Valente, la cantante di Bongo cha cha cha è morta

Lunedì 9 settembre è morta la cantante Caterina Valente. La famiglia ha reso pubblica la triste notizia soltanto nelle ultime ore, comunicando che l’artista è deceduta all’età di 93 anni a Lugano, in Svizzera. I funerali della cantante di Bongo cha cha cha si sono già svolti e i suoi familiari hanno preso una decisione importante.

Morte Caterina Valente: la decisione dei familiari

La famiglia, tramite la pagina Facebook ufficiale di Caterina Valente, ha fatto sapere che “non ci saranno altre cerimonie o memoriali“. La cerimonia funebre si è svolta per rispettare le volontà che la cantante di Bongo cha cha cha ha espresso negli ultimi giorni della sua vita terrena, ma non sono previste altre celebrazioni.

Chi era Caterina Valente?

Classe 1931, Caterina Valente è nata a Parigi da due artisti italiani che si erano trasferiti in Francia. Cresciuta a pane e musica, negli anni Cinquanta è diventata ben presto cantante, chitarrista e ballerina. Nominata più volte ai Grammy, le sue canzoni più famose sono: Bongo cha cha cha, Malagueña, The Breeze and I Poliglotta e Till e Personalità. Nel corso della sua carriera è stata anche conduttrice di programmi come Bonsoir Caterina e Bentornata Caterina. Si è ritirata dalle scene nel 2021, a 90 anni, dopo aver inciso 1500 canzoni, interpretandole in ben 13 lingue diverse.