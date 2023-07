Temperature record in Italia, Bonomi: "L'emergenza caldo è come il Covid"

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha fatto un interessante parallelismo tra l’emergenza caldo, che in queste settimane sta interessando un po’ tutta l’Italia, e l’emergenza che per due anni è derivata dallo scoppio della pandemia Covid. Per il lavoro le soluzioni possono essere le medesime.

Affrontare l’emergenza caldo come se fossimo ancora nel pieno del periodo di pandemia da Covid. Questa è l’idea avanzata da Carlo Bonomi che ha parlato esplicitamente di cassa integrazione e smart working. Secondo il presidente di Confindustria è necessario trovare al più presto un’intesa con i sindacati. “Serve un decreto subito per proteggere i lavoratori dalle temperature elevate” – affermano in coro i leader di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

L’idea di Bonomi: largo alle soluzioni straordinarie

“Dobbiamo dare spazio alle soluzioni straordinarie” – spiega Bonomi – “Si deve coprire tutta la platea dei lavoratori. Non è un tema solo delle associazioni datoriali, ma anche dei sindacati e del governo.” Bombardieri, però, risponde rincarando la dose sui social e facendo pressione sui tempi: “Non c’è tempo di discutere protocolli. Serve subito un decreto legge che protegga i lavoratori dalle temperature elevate e vieti i lavori particolarmente esposti, oltre i 33 gradi.” Della stessa idea anche Landini: “Non si può accettare che i lavoratori muoiano per il caldo.”