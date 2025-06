Nel 2025 torna il Bonus Donne, un incentivo pensato per favorire l’assunzione di donne disoccupate in condizioni di svantaggio. L’Inps ha appena pubblicato la circolare ufficiale con tutte le istruzioni e i requisiti necessari per accedere a questo importante beneficio. L’obiettivo è sostenere l’occupazione femminile in un mercato del lavoro che presenta ancora molte difficoltà, soprattutto per chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Esclusioni dal Bonus assunzioni donne 2025

Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, per i quali la normativa vigente prevede già contributi previdenziali ridotti rispetto a quelli standard.

Bonus assunzioni donne 2025: tutti i requisiti rivelati in una circolare Inps

L’esonero contributivo è riconosciuto a condizione che l’assunzione con contratto a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, al momento dell’assunzione, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

non abbiano un lavoro regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, indipendentemente dalla loro residenza;

siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e risiedano nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno;

esercitino professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da una significativa disparità occupazionale tra i generi.

L’accesso all’esonero è subordinato a un aumento netto dell’occupazione, calcolato confrontando i lavoratori di ogni mese con la media degli ultimi dodici mesi, con una correzione per i contratti part-time. Non si considerano le riduzioni di personale in società controllate o collegate allo stesso gruppo.

L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, fino a un per ogni lavoratrice, mantenendo invariata l’aliquota per le pensioni.