Bonus carburante, al via le domande: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus carburante, al via le domande: a chi spetta

Dalle 15 di oggi, lunedì 12 settembre, sarà possibile richiedere il bonus carburante sulla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Si tratta di un’agevolazione per le imprese di autotrasporto, che viene erogata sotto forma di credito d’imposta. Il sito su cui si può inoltrare la richiesta sarà disponibile per 30 giorni. Una misura introdotta con il decreto Aiuti, per far fronte al caro carburante causato dalla guerra in Ucraina. Il credito di imposta va a coprire il 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio, al netto dell’IVA.

Possono richiedere il bonus le imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia e sono iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda. Le imprese che vogliono richiedere il credito d’imposta devono essere impegnate in attività di logistica e trasporto merci per conto di terzi e usare veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.

Bonus carburante, al via le domande: come ottenerlo

Per accedere alla piattaforma bisogna usare le credenziali di identità digitale SPID, CIE o CNS. Le risorse messe a disposizione raggiungono la cifra di 497 milioni di euro. La piattaforma è divisa in due aree: area inserimento istanza e area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza. Sulla piattaforma è possibile inserire un’istanza, inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo se non è ancora stata accettata e inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente in seguito ad un esito negativo visualizzabile nell’area riservata.

I file da allegare sono un File fatture e un File targhe. Nel File fatture devono esserci l’identificativo SDI fattura, il tipo di fattura, l’importo, l’importo a rimborso. Nel File targhe devono esserci l’identificativo SDI fatture, targa, contratto di noleggio e codice paese automezzo. Le risorse verranno assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate ed è cumulabile con altre agevolazioni.