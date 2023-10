33 persone sono indagare per una truffa da 12 milioni nel Cilento, associata al “bonus facciate”. L’attività investigativa è nata dall’analisi di anomale operazioni finanziarie.

Bonus facciate, truffa per 12 milioni nel Cilento: 33 indagati

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, emesso nei confronti di 33 persone residenti a Salerno, Napoli e Lecce, ritenute responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per aver generato crediti d’imposta inesistenti relativi al Bonus Facciate, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. L’attività investigativa è nata dall’analisi di anomale operazioni finanziarie di una neo-costituita società di consulenza amministrativa, priva di struttura logistico-aziendali, di mezzi, dipendenti, che ha iniziato a generare crediti d’imposta per un importo superiore a 12 milioni di euro, corrispondenti all’importo di lavori di recupero edilizio, apparentemente eseguiti tra le province di Salerno e Lecce, in favore dei propri committenti.

Bonus facciate, truffa per 12 milioni nel Cilento: le indagini

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’illecita condotta, consistente nella creazione di fittizi crediti d’imposta, sfruttando il meccanismo di funzionamento del bonus facciate. I finanzieri hanno accertato che la documentazione amministrativa necessaria per accedere all’incentivo, con l’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, veniva predisposta anche attraverso l’aiuto di professionisti. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di interrompere la circolazione di falsi crediti d’imposta per oltre 10 milioni di euro.