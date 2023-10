La banda di Treviso ha colpito ancora. Questa volta è stata presa di mira una signora anziana, vittima di una truffa. La donna è finita anche in ospedale.

Banda di Treviso, truffa ad anziana: la vittima finisce in ospedale

Ancora una volta una truffa ad anziani a Treviso. La donna presa di mira è finita anche in ospedale. Due finti tecnici del gas, accompagnati da un’auto con un lampeggiante, guidata da un falso poliziotto, si sono presentati alla porta di una signora e le hanno spiegato che c’era la possibilità di una fuga di gas, con rischio di esplosione. Le hanno detto di portare tutte le cose d’oro che aveva in frigorifero, ma la pensionata ha capito che era una truffa ed è uscita in cortile per chiedere aiuto. I tre malviventi sono scappati a bordo dell’auto ma i due che si erano spacciati per tecnici del gas avevano spruzzato uno spray in casa della donna per rendere più credibile la fuga di gas. La donna inalando quel gas si è sentita male ed è finita al pronto soccorso, ma per fortuna sta bene.

Banda di Treviso: non è la prima volta che agisce

Non è la prima volta che la banda agisce nella provincia di Treviso. Il 13 giugno era stata presa di mira una coppia di anziani che vive da sola in una villetta. Inquirenti del caso i malviventi erano riusciti a farsi aprire la cassaforte e avevano ottenuto un bottino molto alto, ovvero 60 mila euro tra gioielli, un orologio d’oro e contanti. Lo stesso colpo era stato fatto l’8 settembre ai danni di una coppia di quasi novantenni, come un bottino di qualche migliaio di euro.