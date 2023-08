Una coppia di anziani è rimasta vittima di una truffa a Perugia: i coniugi sono stati privati di una considerevole somma di denaro e svariati gioielli dopo essere stati raggirati con il trucco del “finto nipote”.

Truffa agli anziani, coppia raggirata a Perugia con il trucco del finto nipote

A finire nel mirino dei ladri è stata una anziana signora di 79 anni che risiede a Perugia. La vittima del raggiro è stata contattata da uno sconosciuto che, dopo aver finto di essere suo nipote, le ha raccontato di essere nei pasticci perché non riusciva a mettere insieme i soldi per pagare alcune raccomandate. Contemporaneamente, un complice del malfattore che aveva contattato la 79enne aveva telefonato al marito della donna, un uomo di 85 anni, spacciandosi anche in questo caso per il nipote e chiedendogli di raggiungere l’ufficio postale per risolvere alcuni problemi legali.

Dopo aver avuto la certezza che il marito della signora fosse uscito per recarsi alla posta, lo sconosciuto l’ha convinta a dare soldi e gioielli in suo possesso a un amico che presto sarebbe arrivato a casa sua per prelevare contanti e oggetti di valore.

La denuncia

Presa dal panico, la 79enne ha raccolto tutti i suoi averi e ha consegnato al truffatore 7.500 euro in contanti e tutto l’oro che possedeva. Una volta ottenuto il bottino, il ladro si è rapidamente dato alla fuga.

L’anziana signora, poi, ha compreso di essere stata vittima di un raggiro solo quando è tornata a casa sua figlia. Subito, la donna ha chiamato il marito spiegandogli cosa fosse realmente accaduto e l’uomo ha segnalato il fattaccio alla polizia.

Una volta raccolti tutti gli elementi utili ai fini delle indagini, gli agenti hanno chiesto alla vittima di andare in questura per sporgere denuncia.