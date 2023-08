Era stato colpito da un pugno ad Altopascio (Lucca): dopo 10 giorni di coma, l’uomo è infine morto mentre si trovava in ospedale. Le autorità che stanno indagando sull’accaduto stanno indagando per scoprire l’identità dell’aggressore che, dopo aver picchiato la vittima, si è dato alla fuga.

Lucca, morto dopo 10 giorni di coma l’uomo colpito da un pugno ad Altopascio

L’uomo colpito da un giovane ad Altopascio, in provincia di Lucca, con un pugno è morto. Alla luce delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che l’aggressore avesse accusato la vittima di aver guardato in modo eccessivo e disdicevole la sua ragazza. Per questo motivo, il ragazzo ha aggredito in strada Luigi Pulcini, 75 anni. I fatti risalgono allo scorso 6 agosto.

Dopo dieci giorni di coma, l’anziano si è infine spento presso l’ospedale di Cisanello di Pisa in cui era stato ricoverato. L’aggressore, invece, è al momento in fuga ed è ricercato per omicidio volontario.

Si cerca l’aggressore

A seguito dell’aggressione, il 75enne era stato portato in ospedale e sottoposto a un’operazione d’urgenza per contenere i traumi cranico-facciali. Nonostante il pronto intervento dei medici, le condizioni del paziente sono sempre apparse estremamente gravi e delicate.

I carabinieri stanno indagando sul caso e sono alla ricerca del responsabile dell’aggressione. Nei giorni che hanno fatto seguito all’episodio, un uomo di 30 anni si è presentato alla caserma di Altopascio e si è autoaccusato ma i militari non credono alla versione dei fatti fornita dal soggetto. Si ipotizza, infatti, che possa trattarsi di una persona che sta tentando di coprire il vero responsabile del pestaggio in strada.