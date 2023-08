Si era tuffata nelle acque del lago di Como e non era più riemersa: i sommozzatori, dopo ore di ricerche, hanno trovato il corpo della bimba di 11 anni morta annegata nella zona della voce del Meria.

Bimba di 11 anni morta annegata nel lago di Como, trovato il corpo

Il corpo della piccola è stato recuperato dopo circa un girono di ricerche. La giovanissima vittima era alla spiaggia di Mandello del Lario insieme alla sua famiglia quando si è tuffata nelle acque del ramo lecchese del lago di Como senza più riemergere. I fatti si sono consumati nel pomeriggio di martedì 15 agosto mentre il ritrovamento risale alla giornata di mercoledì 16.

La bambina si era tuffata insieme alle sue due sorelle e a un’amichetta nella zona della foce del torrente Meria. Al momento, non è chiara l’esatta dinamica della tragedia ma è noto che queste aree del lago si connotano per la presenza di correnti e fosse.

Soccorsi, ricerche e dinamica

In acqua, sembrerebbe che non solo l’11enne ma tutte e quattro le bambine si siano trovate in difficoltà. La vittima, tuttavia, non essendo stata particolarmente abile nel nuoto, potrebbe essere stata trascinata dalla corrente. Le altre tre ragazzine, invece, sono state tratte in salvo dall’intervento di altri bagnanti in spiaggia.

L’incidente è stato prontamente segnalato: ricevuto l’allarme, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno cercato la bimba per ore. I resti della piccola, infine, sono stati recuperati nella tarda mattinata di mercoledì 16 agosto al centro della foce del torrente Meria, intrappolato a circa 20 metri di profondità.