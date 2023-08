Una bambina di 11 anni originaria di Bulciago (Lecco) è scomparsa ieri nel lago di Como, proprio di fronte al Lido situato nei pressi della foce del torrente Meria. Secondo quanto si apprende, la bambina non sarebbe capace di nuotare: i sommozzatori hanno avviato le ricerche.

Mandello del Lario, bambina di 11 anni scomparsa nel lago di Como

La bambina è scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 agosto, e da quel momento di lei non si ha più nessuna traccia. La piccola si trovava insieme alla famiglia vicino alla foce del torrente Meria, davanti all’abitato di Mandello del Lario, quando dopo essersi buttata in acqua non è più riemersa. Con lei c’era anche il fratello maggiore che, preoccupato dopo aver visto la scena, ha allertato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi: iniziano le ricerche

La zona sembrerebbe anche particolarmente pericolosa per un nuotatore non esperto perché ricca di fosse forti correnti. I sommozzatori hanno avviato le ricerche nei minuti successivi alla scomparsa dell’undicenne, ma non hanno avuto fortuna. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 che sono arrivati con un’ambulanza ed un’automedica.