C’è chi si lamenta per il caroprezzi in vacanza, e chi dovrebbe insospettirsi quando i prezzi sono troppo bassi. Il rischio della truffa in vacanza aumenta in modo proporzionale al calo sospetto dei prezzi. Lo sa molto bene una famiglia di Treviso, vittima di una disavventura.

Truffa in vacanza: prenotano la casa al mare ma è occupata

Dalle colone de Il Gazzettino, Fabrizio Cibin ha raccontato la disavventura di una famiglia trevigiana, composta da moglie, marito e due bambini piccoli, di cui uno di appena 6 mesi. La coppia aveva scelto Jesolo per trascorrere le vacanze estive, ma, una volta giunta sul posto, l’amara scoperta ha rovinato tutto.

La coppia ha perso 600 euro

La coppia di Treviso pensava di aver fatto un affare quando ha prenotato da una agenzia di e-commerce per trascorrere le vacanze a Jesolo. Dovevano alloggiare in un appartamento all’interno di un villaggio al mare, avendo regolarmente versato una caparra di 600 euro. Il costo complessivo di 1000 euro è sembrato subito allettante. Peccato che, una volta arrivati a destinazione, l’appartamento esisteva eccome nella zona di piazza Nember, ma era già occupato da un’altra famiglia di turisti.

Dopo le rimostranze, si scoprirà che un’altra famiglia di Como aveva la stessa prenotazione in quel posto, ed era incappata nella stessa truffa.

La vera agenzia ha aiutato la famiglia

Per fortuna un appartamento si era liberato. Così, il titolare della vera agenzia che affitta le case al mare di quel villaggio ha offerto aiuto e sostegno alla coppia, fornendo alloggio e tutto l’occorrente.

Le truffe rischiano di rovinare un’economia del territorio. Infatti, confida il titolare, “quest’anno ho notato un calo rispetto al recente passato, quando i casi sono stati effettivamente molteplici. In questi giorni la nostra agenzia ne ha avuti quattro. Il consiglio che posso dare è di prestare molta attenzione a ciò che si trova in rete; si facciano tutte le verifiche del caso, non si creda a prezzi troppo bassi per il periodo. E si cerchi di rivolgersi alle agenzie”.