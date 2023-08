Sono una quindicina le persone coinvolte nella maxi rissa di Milano, avvenuta in zona Calvairate e, almeno tutte quelle fermate dalle autorità, sono di origine cingalese. Il gruppo si è dato appuntamento in strada prima di iniziare la rissa tra colpi di bastone e lanci di bottiglie.

Milano, scendono in strada per una maxi rissa: 15 persone coinvolte

A chiamare aiuto sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto i quindici uomini scendre in strada e ‘darsi battaglia’ a colpi di mazze, bastoni e bottiglie. La rissa è avvenuta a Calvairate, tra via Turchino e via Maspero e ha visto coinvolte 15 persone tra adulti e ragazzi. Quando gli uomini del 112 sono arrivati sul posto, tanti dei presenti sono riusciti a scappare, ma alcuni di loro sono stati fermati.

I feriti fermati dai carabinieri: si indaga sui motivi dietro alla rissa

Tra i bloccati ci sono anche tre feriti: due persone di 39 anni e un ragazzo di 25. Nessuno di loro risulta essere in gravi condizioni di salute, ma sono stati comunque accompagnati in ospedale per essere sottoposti alle cure del caso. I carabinieri ora indagano sull’accaduto, al momento non è esclusa alcuna pista. Una delle ipotesi è che possa essersi trattato di un regolamento di conti tra due bande rivali.