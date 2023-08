Covid, a ottobre nuovo vaccino aggiornato: per chi è raccomandato

I contagi da Covid stanno aumentando e il ministero della Salute lancia la campagna vaccinale autunnale destinata alle categorie a rischio.

Covid, a ottobre arriva un nuovo vaccino aggiornato

I contagi da Covid tornano ad aumentare e il ministero della Salute lancia la campagna vaccinale autunnale destinata alle categorie a rischio. “In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l’avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti Covid-19 con l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici, la cui approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate/inizio autunno e di cui si prevede la disponibilità di dosi a partire dal mese di ottobre” si legge nella circolare.

Lo scopo della campagna è quello di “prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. A questi gruppi di persone è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato. La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità“. Ci sarà la possibilità di una dose di richiamo dopo tre mesi dall’ultima dose.

Covid, a ottobre nuovo vaccino aggiornato: per chi è consigliato

Il richiamo annuale viene consigliato alle persone di età pari o superiore ai 60 anni, alle “donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo ‘postpartum’, comprese le donne in allattamento“, agli operatori sanitari e sociosanitari. Viene raccomandata la somministrazione anche per coloro che hanno tra 6 mesi e 59 anni e sono considerati fragili, in quanto colpiti da malattie croniche o patologie come cardiopatie, diabete, insufficienza renale, problemi neurologici importanti, cirrosi gravi. Il ministero consiglia la vaccinazione anche per i familiari e i conviventi di persone con gravi fragilità. Per i soggetti con una marcata compromissione del sistema immunitario potrebbe essere necessaria un’ulteriore dose di richiamo.