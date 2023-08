Il Governo sta per approvare una nuova norma che porrà fine all’isolamento per i soggetti positivi al Covid: i dettagli.

Novità in arrivo in ambito Covid: per i soggetti positivi al virus, sta per essere annunciata la fine dell’isolamento. A stabilirlo sarà una nuova norma che potrebbe approdare a breve in Consiglio dei ministri.

Covid, la nuova norma: fine dell’isolamento per i positivi

Alla luce delle indiscrezioni sinora diffuse e secondo quanto riportato da ANSA, la norma che porrà definitivamente fine all’isolamento per i positivi al SARS-CoV-2 potrebbe essere sottoposta al vaglio del Cdm già nella giornata di lunedì 7 agosto, nell’ambito di un decreto omnibus.

Sembrerebbe, inoltre, che – subito dopo l’approvazione del decreto – il Ministero della Salute invierà a tutte le Regioni italiane una circolare inerente alle vaccinazioni autunnali per il Covid.

Al momento, non è previsto alcun ripristino dell’obbligo vaccinale ma il Ministero guidato da Orazio Schillaci sembra determinato a proteggere soprattutto soggetti fragili e anziani. Pertanto, il dicastero autorizzerà l’uso di vaccini aggiornati e autorizzati contro la variante ad oggi maggiormente diffusa ossia la Xbb.

Vaia: “Il ministro lavora affinché la pandemia sia nel passato”

“Rispetto a questa nuova fase vaccinale è avviata la condivisione con Regioni, Società scientifiche e stakeholders”, ha dichiarato ai microfoni dell’ANSA il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia.

Vaia, inoltre, ha ribadito che il ministro della Salute “sta dando un grande impulso a questa fase affinché, anche legislativamente, la pandemia sia definitivamente alle spalle”.