Blackout nello spazio. La Nasa perde i contatti con la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per circa venti minuti e per altri settanta è costretta ad affidarsi ai sistemi di comunicazione russi per spiegare agli astronauti cosa sta succedendo. È la prima volta che succede un fatto simile in ventiquattro anni.

Il primo caso dal 1998

A causare il blocco dei contatti, un’interruzione di corrente verificatasi martedì 25 luglio al Johnson Space Center di Houston. La stessa ha causato la perdita dei contatti tra il controllo della missione e la Iss, mentre erano in corso lavori di ammodernamento dell’edificio: il controllo della missione ha perso comando, telemetria e comunicazioni vocali con la Stazione in orbita. Nonostante in questi anni Houston abbia dovuto affrontare eventi meteorologici estremi, una dinamica simile non era mai accaduta da quando la Stazione è stata lanciata nell’orbita terrestre bassa, nel 1998.

Il commento della Nasa

La Nasa sostiene che l’interruzione non abbia rappresentato un pericolo per la Stazione e il suo equipaggio: «Non era un problema a bordo. Si è trattato puramente di un problema di terra. In nessun momento l’equipaggio o il veicolo sono stati in pericolo» ha dichiarato il responsabile del programma della Stazione spaziale Joel Montalbano. La comunicazione diretta tra Houston e la Iss è stata ripristinata in un’ora e mezza grazie all’utilizzo i sistemi di backup attivati per la prima volta per riprendere il controllo.